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اليوان الصيني عند أدنى مستوى أمام الدولار في 16 عاما

مال وأعمال

اليوان الصيني عند أدنى مستوى أمام الدولار في 16 عاما
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار، وسجل في تعاملات اليوم الجمعة أدنى مستوى في قرابة 16 عاما.

وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.24% إلى 7.3472 يوان، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

اليوان الصيني عند أدنى مستوى أمام الدولار في 16 عاما
Bloomberg

وجاء التراجع بعد بيانات رسمية، أشارت إلى انخفاض صادرات الصين في أغسطس الماضي بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتسجل 68.4 مليار دولار.

وبذلك سجلت الصادرات تراجعا للشهر الرابع على التوالي من الانخفاض بعد تراجع بنسبة 14.5% في يوليو الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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