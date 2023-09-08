قفزة في أسعار الوقود الأزرق في أوروبا بسبب أستراليا

قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الجمعة، بنحو 9% على خلفية تقارير تحدثت عن إضراب عمال في أستراليا الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال من هذا البلد.

وفي مستهل تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة لشهر أكتوبر في مركز TTF في هولندا، بنسبة 8.4% إلى 394 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

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وجاء الارتفاع بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن إضراب عمال في مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة الطاقة الأمريكية "شيفرون" في أستراليا.

المصدر: تاس