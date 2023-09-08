وفود من 10 دول تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

تشارك وفود من بيلاروس وفيتنام والهند وكازاخستان والصين وكوريا الشمالية ولاوس وميانمار وسنغافورة والفلبين في المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده في فلاديفوستوك.

وقالت فيرا شربينا رئيسة حكومة الإقليم: "نحن نتوقع وصول ضيوف من الصين ولاوس وميانمار وفيتنام والفلبين. وستشارك بيلاروس وكازاخستان ومنغوليا وسنغافورة. ستشارك هذه الوفود في برنامج الأعمال، وسنعقد اجتماعات مع عدد من الوفود الأجنبية – على مستوى حاكم الإقليم ورئيسة الحكومة الإقليمية".

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وسيترأس سفراء بيلاروس والهند كازاخستان وسنغافورة والفلبين، وفود بلادهم في هذه الفعالية. وسيكون وفد الصين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قوه تشينغ، وسيضم الوفد أيضا ممثلين عن بعض مناطق الصين. ومن المتوقع كذلك أن يحضر المنتدى وفد من لاوس على مستوى نائب رئيس الدولة باني ياتوتو.

وسترسل جمهورية ميانمار وفدا على مستوى نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات، الجنرال ميا تون يو. وسيشارك في المنتدى ممثلون عن فيتنام وكوريا الشمالية.

ويشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي-2023، سيعقد في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر في فلاديفوستوك (إقليم بريموريه). وسيعقد في هذا العام تحت شعار "على طريق التعاون والسلام والازدهار".

المصدر: تاس