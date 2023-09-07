قال جان ميشيل شيفر، رئيس رابطة منتجي لحوم الدجاج الفرنسية Anvol في مقابلة مع صحيفة Figaro، إن المداجن الفرنسية تعاني من المنافسة غير النزيهة من جانب أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في مقالتها إلى أن المفوضية الأوروبية مددت في يونيو الماضي، إعفاء واردات لحوم الدجاج الأوكرانية من الرسوم الجمركية، مما تسبب في "نمو هائل في المعروض في السوق".



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وأضاف شيفر: "تزايد حجم الصادرات الأوكرانية من لحوم الدجاج إلى دول الاتحاد الأوروبي، مرتين بل وحتى 3 مرات. نحن جميعا (في دول الاتحاد الأوروبي) نواجه نفس الوضع: غزو الدجاج الأوكراني يزعزع استقرار السوق".

وتابع شيفر القول: "في الأيام الأولى من هذا النزاع المؤسف، دخل إلى أسواقنا 10000 طن من لحم الدجاج الأوكراني شهريا. وهذه الكمية باتت الآن- 20 ألف طن في الشهر. هذا فعلا انفجار حقيقي، ونمو هائل. يعاني زملاؤنا من مثل هذه الحالة في ألمانيا وهولندا وبولندا. نحن جميعا في نفس الوضع، لأننا اخترنا بأنفسنا السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، وقد أدى وصول المنتج الأوكراني إليها إلى زعزعة استقرار التوازن السابق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على الفور".

وأشار شيفر إلى أن تكلفة إنتاج لحوم الدجاج في أوكرانيا، أقل مرتين مما هي عليه في الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي ارتكب "غلطة سياسية" لأن الأرباح من ذلك "ليس إلى الشعب الأوكراني، بل إلى شركة إنتاج الدجاج الأوكرانية العملاقة MHP"، قال شيفر، إنه من الخطأ دعم أوكرانيا "دون النظر بدقة" إلى المستفيد من ذلك.

المصدر: نوفوستي