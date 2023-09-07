انطلاق فعاليات منتدى "روستكي" الدولي في قازان

بدأت في مدينة قازان الروسية اليوم الخميس فعاليات منتدى "روسيا-الصين" الدولي (روستكي) بمشاركة ضيوف وشخصيات تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وشهدت فعاليات المنتدى في يومه الأول كلمات ترحيبية بالضيوف، وعروضا فنية، وتم عرض العديد من المنتجات التقنية وحتى السيارات التي يتم تطويرها في روسيا والصين

وخلال حفل افتتاح الفعاليات قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف: "هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها قازان عاصمة جمهوريتنا ضيوفا من الصين في حدث كهذا، بفضل جهود قادة روسيا والصين، كانت هناك فرصة ممتازة للعمل ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي.. تعتبر الصين شريكا موثوقا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".

وأضاف:"ننتظر اتفاقيات محددة وتوقيع اتفاقيات بين روسيا والصين في إطار المنتدى، ولدينا رغبة في عقد هذا المنتدى سنويا، أقترح أن يعقد المنتدى العام القادم في الفترة ما بين 14 و15 نوفمبر".

وأشار مينيخانوف إلى أنه تم الإعداد لـ 47 جلسة حوارية في إطار فعاليات المنتدى في 11 مجالا مختلفا، ودعا جميع الضيوف للمشاركة فيها وطرح أفكار ومقترحات جديدة بناء على نتائج المناقشات.

تعقد فعاليات المنتدى هذا العام في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة ما بين 7 و8 سبتمبر الجاري، ويتضمن برنامج المنتدى الروسي الصيني أكثر من 15 مجالا وفعاليات مختلفة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والبتروكيمياء، والنقل، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، والرياضة، والتعليم.

RT

RT

RT

المصدر: RT