شركة مبيعات تجزئة روسية تدخل السوق الإماراتية

تخطط شركة "فيكس برايس" (Fix Price) لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة في العام 2024، حيث تعمل الشركة الروسية على إطلاق شبكة لمبيعات التجزئة في هذه الدولة.

وذكرت الشركة الروسية في بيان اليوم الخميس، أنه من المقرر افتتاح المتاجر الأولى في الإمارات في العام المقبل 2024.

وتنشط شركة "فيكس برايس" (Fix Price) في الوقت الراهن في تسع دول، وفي الربع الثاني من 2023، افتتحت الشركة الروسية أول متاجرها في أرمينيا، كما أطلقت منافذ البيع الأولى العمل في منغوليا هذا العام.

وبحلول 30 يونيو الماضي، ضمت الشبكة قرابة 6039 متجرا في روسيا وخارجها.

المصدر: إنترفاكس