انخفاض أسعار الذهب الأسود.. لكن برميل "برنت" فوق 90 دولارا

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعدما سجلت سلسلة من المكاسب الكبيرة بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.39% إلى 87.20 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.30% إلى 90.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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ويوم الثلاثاء الماضي، صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 2% بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وقالت موسكو إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023، فيما أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية.

ومن العوامل التي حدت من تراجع أسعار الخام في تعاملات اليوم، بيانات لمعهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات النفط 5.52 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهذه البيانات عبارة عن تقديرات ومن المقرر صدور بيانات رسمية في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ