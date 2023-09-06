 
مباشر

هل ستصدر الحكومة الروسية سندات بالدرهم الإماراتي؟.. وزارة المالية الروسية تجيب

مال وأعمال

هل ستصدر الحكومة الروسية سندات بالدرهم الإماراتي؟.. وزارة المالية الروسية تجيب
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzsv

أعطت وزارة المالية الروسية تقييما لمسألة إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي، في إطار سياسة تهدف للتنويع.

وقال مدير إدارة الدين العام والأصول المالية الحكومية بالوزارة المالية الروسية دينيس مامونوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعتبر فكرة طرح أوراق مالية حكومية مقومة بالدرهم الإماراتي مسألة مثيرة للاهتمام، لكنها لم تنظر في المسألة بشكل جدي.

إقرأ المزيد
الإمارات.. الكشف عن حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص
الإمارات.. الكشف عن حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص

وأشار إلى أسواق السندات المقومة باليوان الصيني أوسع مقارنة بالدرهم الإماراتي، لذلك فإن أولوية الوزارة إصدار أوراق مالية بالعملة الصينية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا