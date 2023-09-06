هل ستصدر الحكومة الروسية سندات بالدرهم الإماراتي؟.. وزارة المالية الروسية تجيب

أعطت وزارة المالية الروسية تقييما لمسألة إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي، في إطار سياسة تهدف للتنويع.

وقال مدير إدارة الدين العام والأصول المالية الحكومية بالوزارة المالية الروسية دينيس مامونوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعتبر فكرة طرح أوراق مالية حكومية مقومة بالدرهم الإماراتي مسألة مثيرة للاهتمام، لكنها لم تنظر في المسألة بشكل جدي.

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وأشار إلى أسواق السندات المقومة باليوان الصيني أوسع مقارنة بالدرهم الإماراتي، لذلك فإن أولوية الوزارة إصدار أوراق مالية بالعملة الصينية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: برايم