مسؤول مصري سابق يكشف لـRT عن خدعة التجار والتلاعب في أسعار الأرز

تحدث مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين في تصريحات لـRT، عن خدعة يقوم بها التجار للتلاعب بأسعار الأرز في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال نور الدين: "بخصوص الإنخفاض الحالي لأسعار الأرز في السوق المصرى وهل سيستمر طويلا أم هو انخفاض مؤقت، لو راجعت أسعار الأرز في مثل هذا التوقيت في جميع السنوات السابقة ستجد أن هذه هي عادة التجار في تخفيض الأسعار قبل موعد حصاد المحصول الجديد للأرز والذي يبدأ في سبتمبر الجاري".

وتابع: "وذلك لخداع المزارعين وإيهامهم بأن أسعار الأرز منخفضة وبالتالي يشترون المحصول الجديد بأسعار منخفضة وبعدها يعاودون رفع أسعار الارز بدء من نوفمبر وديسمبر، ثانيا التجار في مثل هذه الفترة من كل عام يحاولون التخلص من مخزون الأرز القديم لديهم من محصول العام السابق لأنه قارب على إنتهاء الصلاحية والمحددة بعام واحد فقط وبعدها يبدأ في الكمكمة الناتجة عن نمو الفطريات وارتفاع نسبة الرطوبة وظهور سوسة الحبوب، بالإضافة إلى إخلاء المخازن وتبخيرها استعدادا لاستقبال المحصول الجديد والذي يبدو وفيرا هذا العام".

وأشار نور الدين إلى أن انخفاض أسعار الأرز مؤقت وسيعاود الارتفاع إلى مابين 30-35 جنيها للكيلوغرام، مشيرا إلى أنها خداعات التجار ومعها أيضا خداع تصريحات التموين.

ونوه بأن أغلب الفلاحين فطنوا إلى أسلوب التجار وأصبحوا يحتفظون بالمحصول الجديد في بيوتهم، ولا يبيعونه للتجار إلا في ديسمبر ويناير عندما تعاود الأسعار الارتفاع وبالتالي لم يعد من يبيع محصوله مبكرا إلا أفقر الفقراء من المزارعين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم