المفوضية الأوروبية: التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش بأن التخلي عن توريدات الغاز الروسي بالكامل أمر "شبه مستحيل".

وقال شيفتشوفيتش في تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "في العام الماضي قلصنا استيراد الغاز من روسيا من 150 مليار متر مكعب إلى ما دون 80 مليار متر مكعب. وفي العام الجاري سيبلغ حجم الاستيراد 40 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".

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وأضاف: "وبالتالي أود أن أقول إن التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل حتى الآن".

وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنية التحتية وإقامة شراكات جديدة، فإنه سيتمكن من تقليص استيراد الغاز المسال الروسي لاحقا في الأشهر القادمة.

وأكد أن كل الموارد الاستراتيجية يجب أن ترد من ثلاثة مصادر على الأقل.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت في 30 أغسطس الماضي بأن بيانات مؤسسة "غلوبال ويتنس" تشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لشراء أحجام قياسية من الغاز المسال من روسيا في 2023.

المصدر: تاس