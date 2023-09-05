فتح باب التسجيل في المنتدى الجمركي الدولي – 2023

افتتح اليوم باب التسجيل للمشاركين والإعلاميين والصحفيين بالمنتدى الجمركي الدولي International Customs Forum (ICF) – 2023 الذي سيعقد في موسكو يومي 30-31 أكتوبر المقبل.

وسيعقد المنتدى في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الروسية، ويحضره تقليديا خبراء روس وأجانب في قطاع التجارة الخارجية، وسيكون لديهم برنامج عمل مشحون ومعرض تفاعلي متطور.

وسوف يركز الخبراء هذا العام على تفاعل مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال في ظروف القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية، وإمكانيات تحويل الطرق اللوجستية، وإدماج تقنيات المعلومات المتقدمة في عمل الهيئات الجمركية في الدولة.

المسارات الرئيسية للمنتدى:

التحول في الخدمات اللوجستية الدولية. تطوير ممرات النقل.

دعم التصدير وتعزيز إمكاناته.

أدوات دعم وتبسيط أنشطة التجارة الخارجية.

التعاون الدولي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة الدول المستقلة، بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون.

رقمنة التجارة لخارجية: التوجهات والآفاق.

التجارة الخارجية كأداة لتطوير الصناعات عالية التقنية.

التجارة الإلكترونية للسلع: التوجهات والآفاق.

تقنيات المعلومات المتقدمة. الذكاء الاصطناعي.

أمن سلاسل التوريد: أنظمة الترقيم وتتبع المنتجات.

مشروع المراقبة الجمركية.

تطبيق المعايير المرتكزة على العملاء في عمل السلطات الجمركية.

دور الموارد البشرية وإمكانات الشباب.

وبإمكانكم التسجيل للمشاركة في المنتدى كمشارك من خلال هذا الرابط.

أو طلب اعتماد للصحفيين والإعلاميين من خلال هذا الرابط.

المصدر: RT