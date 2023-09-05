قطاع الخدمات في روسيا يظهر ديناميكية إيجابية

أظهرت بيانات وكالة S&P Global ارتفاع مؤشر النشاط التجاري (PMI) لقطاع الخدمات في روسيا في أغسطس 2023 إلى 57.6 نقطة، بعد 54 نقطة سجلت في يوليو 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة المؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى زيادة في النشاط الاقتصادي، ودون هذا المستوى إلى تراجع النشاط.

وقبل أيام، أظهرت بيانات لوكالة S&P Global ارتفاع مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا خلال أغسطس 2023 إلى 52.7 نقطة، بعد 52.1 نقطة سجلت في يوليو 2023.

المصدر: نوفوستي