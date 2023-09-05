اليابان تخصص الأموال لمصايد الأسماك اليابانية لتعويض خسائرها

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الاثنين، أنها ستخصص أموالا إضافية لمساعدة صناعة الأسماك في البلاد بعد أن فرضت الصين حظرا كاملا على استيراد المنتجات البحرية اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن الحكومة ستخصص مبلغا إضافيا قدره 20.7 مليار ين (141.41 مليون دولار) لمساعدة صناعة مصايد الأسماك اليابانية.

وجاء الحظر الصيني ردا على قيام اليابان بتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية. وقبل ذلك، أنشأت الحكومة اليابانية صندوقين بقيمة تقدر بنحو 80 مليار ين لدعم أنشطة مختلفة في قطاع الأسماك الياباني.

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وبدأت اليابان في الـ24 من أغسطس 2023، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وفق مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وكانت الصين قد نددت ببدء تصريف مياه فوكوشيما معتبرة أنه عمل "أناني وغير مسؤول"، وأرسلت كل من بكين وموسكو لليابان طلبات لتوضيح الوضع المتعلق بالمياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما الكهروذرية المنكوبة.

المصدر: RT