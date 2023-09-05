تضارب أسعار النفط بعد تسجيلها أعلى مستوى في 10 أشهر

تضاربت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث جرى تداول عقود "برنت" الآجلة دون مستوى 89 دولارا للبرميل، بعد أن صعدت أمس إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 85.74 دولار للبرميل.

وجاء ذلك خلافا لعقود "برنت" الآجلة، التي تراجعت بنسبة 0.34% إلى 88.70 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأغلقت عقود الخام الأمريكي تعاملات أمس عند مستوى 85.55 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود "برنت" عند التسوية يوم الاثنين 89 دولارا للبرميل، وخلال تداولات أمس صعدت عقود "برنت" فوق مستوى 89 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 يناير 2023.

وجاء الارتفاع في ظل توقعات بزيادة الطلب على الذهب الأسود، في حين يتوقع متعاملون إبقاء مجموعة "أوبك+" سياسة خفض الإنتاج دون تغيير.

المصدر: RT + بلومبرغ