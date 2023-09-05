مصر تستأثر بحصة الأسد.. روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الحبوب

أعلن الاتحاد الروسي للحبوب تصدير كميات قياسية من الحبوب خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 7.7 مليون طن، معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وقالت رئيسة القسم التحليلي في الاتحاد الروسي للحبوب، إيلينا تيورينا، إن التوجه المهم كان تكثيف الإمدادات إلى دول أمريكا اللاتينية، وهذا ما لم تشهده هذه الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى نمو في كميات الحبوب التي تم شحنها إلى إفريقيا أيضا.

وأوضحت أن الحبوب التي تم شحنها شملت القمح والشعير والذرة، وهي الأكبر من نوعها خلال السنوات السبع الماضية.

وفقا لتقديرات الخبراء، صدرت روسيا في أغسطس الماضي 6.5 مليون طن من القمح، بزيادة 36.6% عن الموسم الماضي، والشعير ما يقرب من مليون طن، بزيادة 7%، والذرة - 212 ألف طن، بزيادة 88%.

وتم شحن أكبر كمية من القمح لمصر، بلغت أكثر من 900 ألف طن من الحبوب، على الرغم من أن الكميات كانت أقل بنسبة 35% عن أغسطس 2022.

المصدر: نوفوستي