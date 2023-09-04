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مصر تعلن تفوقها عربيا في التجارة الإلكترونية

مال وأعمال

مصر تعلن تفوقها عربيا في التجارة الإلكترونية
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري النقاب عن احتلال مصر المركز الأول عربيًا في نسبة صادرات وواردات التجارة الإلكترونية لإجمالي البضائع.

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وأوضح مركز المعلومات في تقرير له، أن 2.9% نسبة صادرات مصر هي من التجارة الإلكترونية بالنسبة إلى إجمالي تجارة البضائع خلال عام 2021، مقارنة بـ 0.2% في عام 2011.

كما أشار إلى أن 4.8% هي نسبة واردات مصر من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع في عام 2021، مقارنة بـ 3.5% في عام 2011.

ولفت مركز المعلومات إلى أن الصين هي الأولى عالميا، من حيث نسبة الصادرات والواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع.

وذكر المركز أن نسبة صادرات الصين من التجارة الإلكترونية بلغت 61.2% لإجمالي تجارة البضائع خلال عام 2021، مقارنة بـ 42.5% في عام 2011، فيما بلغت نسبة واردات الصين من التجارة الإلكترونية 57.5% لإجمالي تجارة البضائع في عام 2021، مقارنة بـ 40.4% في عام 2011.

وفي وقت سابق، كان مركز المعلومات كشف عن 10 نقاط تلخص خطة تطوير تجارة الترانزيت في مصر، موضحا أنه تم التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافاً بالجمهورية، إلى جانب زيادة ساحات التخزين و65 كم أرصفة جديدة، فضلا عن افتتاح الميناء الجاف بأكتوبر، ومنطقة لوجستية بالسلوم.

المصدر : القاهرة 24

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