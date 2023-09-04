شركتان أوروبيتان تتعهدان للسيسي بضخ المليارات في مصر

تعهدت شركتا "إيني" الإيطالية، و"بي بي" البريطانية خلال اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بضخ المليارات من الأموال في الاقتصاد المصري.

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واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدار أسبوع، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، واستعرضا تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، حيث أوضحت الرئاسة المصرية أن "إيني" وشركاءها يعتزمون تنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها في مصر.

واستعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، وفق بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

من جانبها، أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" (بي.بي) البريطانية، أنها تعتزم استثمار نحو 3.5 مليار دولار، في قطاع النفط والغاز المصري على مدار 3 سنوات.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليوم" برنارد لوني، على محورية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي امتدت على مدار 60 عاما، مشيدا بما حققته مصر على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي.

وأكد السيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

المصدر: RT