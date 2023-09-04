الإمارات تؤسس هيئة "الألعاب التجارية واليانصيب"

أعلنت الإمارات تأسيس الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وتعيين كيفن مولاي رئيسا تنفيذيا لها.

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وكيفن مولاي، "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما، في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيُعنى فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، بتنظيم العمل في الهيئة، التي ستقوم بـ"إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة، والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال".

ومن المنتظر أن تنسق الهيئة الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، إضافة إلى "تسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".

ووفقا لـ"وام"، يسهر على تنظيم العمل في الهيئة "فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة".

المصدر: وام