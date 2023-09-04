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ماذا حل بالليرة التركية بعدما خالف التضخم التوقعات؟

مال وأعمال

ماذا حل بالليرة التركية بعدما خالف التضخم التوقعات؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار اليوم الاثنين بنحو طفيف، بعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بوتيرة أعلى من المتوقع.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 26.7787 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في تركيا، بأن معدل التضخم في تركيا ارتفع الشهر الماضي إلى 58.94% على أساس سنوي مقابل 47.83% في يوليو الماضي. وجاء الارتفاع بينما كان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 55.90% على أساس سنوي.

المصدر: RT

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