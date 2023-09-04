ماذا حل بالليرة التركية بعدما خالف التضخم التوقعات؟

تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار اليوم الاثنين بنحو طفيف، بعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بوتيرة أعلى من المتوقع.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 26.7787 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في تركيا، بأن معدل التضخم في تركيا ارتفع الشهر الماضي إلى 58.94% على أساس سنوي مقابل 47.83% في يوليو الماضي. وجاء الارتفاع بينما كان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 55.90% على أساس سنوي.

المصدر: RT