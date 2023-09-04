إندونيسيا تطلق "التأشيرة الذهبية" لجذب المستثمرين الكبار

أعلنت وزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، أنها قررت إصدار "التأشيرة الذهبية" لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وقال مدير الهجرة في وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية سلمي كريم: "التأشيرة الذهبية تمنح الحق في الإقامة لفترة طويلة، من خمس إلى عشر سنوات".

وبحسب ما نشرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، فإن السلطات تأمل بهذه الطريقة في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة.

وعن شروط الحصول على التأشيرة، أوضح كريم، أنه سيحتاج المستثمرون الأفراد للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات إلى إنشاء شركة بقيمة 2.5 مليون دولار، وللحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات، يلزم استثمار 5 ملايين دولار.

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أما مديرو ومفوضوا الشركات، التي تؤسس في إندونيسيا، فهم مؤهلون للحصول على تأشيرات لخمس سنوات إذا استثمرت شركاتهم 25 مليون دولار أو 50 مليون دولار للإقامة 10 سنوات.

ونظام "التأشيرة الذهبية" موجود في العديد من البلدان التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال والمقيمين المغامرين وهذا البرنامج موجود في الولايات المتحدة، وأيرلندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا.

المصدر: نوفوستي