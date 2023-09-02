السعودية.."الموارد البشرية" تزف خبرا سارّا إلى فئة من الموظفين

أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف"، تركي الجعويني، إسهام الصندوق في دعم رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال.

ونشر تركي الجعويني على حسابه في منصة "إكس" توضيحا للقرار، وكتب: "انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".

وتمت الإشارة إلى أن الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج "دعم التوظيف" تنطبق ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر 2023 ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.

هذا وجاء أبرز التحديثات كالآتي:

1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى "4000" ريال.

2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول "120 يوما" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي "90 يوما" من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة" وتكون فترة التقديم على البرنامج من " اليوم 91 إلى اليوم 180" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال "أول 90 يوما" من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.

5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور "180 يوما" من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.

انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في #سوق_العمل واستمرارا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال؛ أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج #دعم_التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال. pic.twitter.com/Rh0QCcmxet — تركي الجعويني (@taljawini) September 2, 2023

المصدر: RT