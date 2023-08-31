السعودية.. قبول دعوى جماعية ضد مسؤولين في "المعجل"

قبلت لجنة فصل منازعات الأوراق المالية السعودية طلب تقييد دعوى جماعية قدمها مستثمر بحق أعضاء بمجلس إدارة مجموعة محمد المعجل للمطالبة بتعويض عن أضرار نجمت عن إعلانات صادرة عن الشركة.

ووافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المذكورة بعض أضرار نجمت عن إعلانات صادرة عن الشركة في وقت سابق، والتي يقال إنها أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي لها خلال تلك الفترة.

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وأكدت هيئة السوق المالية أنه يحق لأي شخص الانضمام لهذه الدعوى ممن اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 22 فبراير 2012 عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول السهم في "تداول" بتاريخ 22 يوليو 2012 على أن يكون تقديم طلب الانضمام خلال 90 يوما ابتداء من تاريخ هذا الإعلان.

هذا وكانت هيئة السوق المالية قد كشفت عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل "أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة"، فيما أعلنت عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها "أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة".

المصدر: أخبار 24