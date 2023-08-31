خبراء يتحدثون عن أسباب تراجع الروبل ويكشفون عن خطوة مرتبطة بالهند ستدعم العملة الروسية

تحدث خبراء عن الأسباب التي تقف وراء تراجع الروبل الروسي مؤخرا، مشيرين إلى أن إيجاد حل للأموال الروسية العالقة في الهند سيسهم في تعزيز العملة الروسية.

وعزا الخبراء تراجع الروبل الروسي إلى وجود اختلال بين العرض المتاح والطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعا في الطلب على العملات الأجنبية مع انتعاش الاستيراد.

وأضافوا، أن انتعاش الاستيراد ترافق مع تراجع إيرادات التصدير ما شكل ضغطا على العملة الروسية، إضافة إلى ذلك فإن جزءا من عائدات التصدير الروسية عالقة في الهند بسبب قوانيين تحظر على شركات روسية تحويل الأموال إلى خارج الهند أو تحويلها من الروبية الهندية إلى عملات أخرى.

إقرأ المزيد

وأوضح الخبراء أن شركات روسية تصدر منتجاتها إلى الهند بالروبية، في الوقت الذي لا يوجد فيه طلب على العملة الهندية في السوق الروسية، حيث أن روسيا تصدر للهند أكثر ما تستورده منها، لذلك بدأت هذه الشركات تسعى لتحويل أموالها من الروبية إلى عملات أخرى.

وبحسب الخبراء فإن أموالا تعادل 30 مليار دولار عالقة في الهند، مشيرين إلى أن إيجاد تسوية لهذه الأموال بين موسكو ونيودلهي وتحويلها إلى روسيا سيدعم سعر صرف العملة الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسي بأنها تعمل على إيجاد تسوية لأموال الشركات الروسية العالقة في الهند.

ويوم أمس (30 أغسطس 2023) جرى تداول الدولار في بورصة موسكو عند 96.2 روبل، واليورو عند 105 روبلات واليوان عند 13.2 روبل.

واليوم يتم تداول الدولار عند 96.37 روبل واليورو عند 104.82 روبل واليوان عند 13.2 روبل.

المصدر: RT