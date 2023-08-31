بورصة موسكو تواصل الارتفاع ومؤشرها الرئيسي يسجل أعلى مستوى منذ 21 فبراير 2022
ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الخميس، وسجل مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MOEX أعلى مستوى له منذ 21 فبراير 2022.
وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MOEX بنسبة 0.64% إلى 3233.31 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تجاوز مستوى 3230 نقطة للمرة الأولى منذ 21 فبراير 2022.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.41% إلى 1056.25 نقطة، بحسب بيانات بورصة موسكو.
وفي سوق العملات، تراجعت العملة الروسية أمام عملات رئيسية، وصعد سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 96.40 روبل.
في حين ارتفع سعر صرف اليوان بواقع 3 كوبيكات إلى 13.20 روبل، وجاء ذلك خلافا للعملة الأوروبية اليورو، التي تراجع سعر صرفها بواقع 23 كوبيكا إلى 105 روبلات.
المصدر: RT