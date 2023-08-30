الغرب متوتر.. روسيا ستحصل العام المقبل على ورقة رابحة جديدة

ذكر موقع UnHerd البريطاني، أن روسيا ستكون في العام 2024 رئيسة مجموعة "بريكس" وهذا يمكن أن يغير النظام العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا ستترأس المجموعة العام المقبل، حيث ستعقد القمة في مدينة قازان الروسية وبذلك ستقود روسيا مجموعة تضم نصف البشرية.

ويأتي ذلك بعد أن تلقت الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا والسعودية الأسبوع الماضي دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين).

وأضافت أن دول "بريكس" أظهرت خلال قمة جوهانسبورغ استعدادها لاستخدام نفوذها الاقتصادي المتنامي لتحدي العالم الأحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة.

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وشددت على أن الغرب سيكون من الصعب عليه أن يتجاهل مجموعة "بريكس" الجديدة على الساحة العالمية.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويشهد أيضا على فشل قيادة الولايات المتحدة.

واعتبرت أن القرار الذي تم اتخاذه في قمة جنوب إفريقيا بتوسيع مجموعة "بريكس"، قد يشير إلى الرغبة في تغيير النظام الدولي الحالي.

وخلال قمة "بريكس" الأخيرة في جوهانسبورغ بين يومي 22 و24 أغسطس 2023، وجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا للأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتبارا من 1 يناير المقبل.

المصدر: برايم