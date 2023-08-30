الكويت تعلن إدارتها أصولا بقيمة 250 مليار دولار في دولة أجنبية

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، سعد البراك، إن مكتب لندن التابع للهيئة التي تشرف على صندوق الثروة السيادي للبلاد، يدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار.

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وأضاف البراك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام، ما يمثل ارتفاعا بـ9 مرات في 20 عاما.

وتأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت (العضو في منظمة أوبك) على استقلالها، وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.

وفي عام 1982 تم تشكيل هيئة الاستثمار الكويتية لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد، وتدير صندوق "الأجيال القادمة"، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام، أو ما يعرف باسم "خزينة الدولة".

ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي مباشرة عادة، ويركز غالبا على الأسهم بالبورصة واستثمارات الدخل الثابت، مع التنويع باستخدام بدائل أخرى مثل العقارات والملكية الخاصة.

أما مكتب لندن فمستثمر منتشر على نطاق واسع، وشارك في الإدراج الأمريكي لشركة الأسهم الخاصة "تي بي جي". وأشار البراك إلى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 42 مليار دولار مقارنة بـ9 مليارات دولار قبل عقدين.

المصدر: "بلومبيرغ"