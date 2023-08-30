مصر.. الإعلان عن أول قرار حول السودان بعد زيارة البرهان

أعلنت مصر للطيران تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان الواقعة شمال شرق دولة السودان، اعتبارا من أول سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، من اندلاع اشتباكات ومواجهات داخل البلاد.

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد ظهر في مدينة بورتسودان لأول مرة منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

كما زار البرهان مصر، أمس الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الاشتباكات والتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

المصدر: RT