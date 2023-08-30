ارتفاع أسعار النفط إثر بيانات متعلقة بمخزونات الخام

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار المخاوف من تداعيات إعصار "إداليا".

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.49% إلى 81.56 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.48% إلى 85.90 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وبحسب بيانات معهد البترول الأمريكي فإن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 11.5 مليون برميل في الأسبوع في الـ25 من أغسطس الجاري.

وبيانات المعهد الأمريكي عبارة عن توقعات، ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء من قبل إدارة معلومات الطاقة.

المصدر: RT + بلومبرغ