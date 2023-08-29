قطاع الأعمال التركي يضع هدفا "طموحا" مع السعودية

صرح رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو، بأن الاتحاد يتوقع رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع طاولة مستديرة تركي سعودي، بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ورجال أعمال من كلا البلدين.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، أنهم يتوقعون نموا كبيرا في التبادل التجاري بين تركيا والسعودية، بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه بفضل الزخم الحالي في العلاقات بين أنقرة والرياض، يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وإلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعد للانخراط في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا، والسياحة، والنقل والطاقة وغيرها من المشاريع التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

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وأشاد "حصارجكلي أوغلو" بعراقة ومتانة الروابط التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، معربا عن رغبتهم في تعميق وتنويع هذه الروابط.

وفي سياق متصل، قال المسؤول إن تركيا شهدت حتى اليوم استثمارات سعودية مباشرة بقيمة ملياري دولار.

في المقابل، نفذت شركات المقاولات التركية حتى الآن مشاريع بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، بحسب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.

وفي وقت سابق، وقعت تركيا والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات، وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة.

المصدر: الأناضول