البورصة الروسية تصعد للجلسة الثانية على التوالي

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل حالة من التفاؤل لدى المستثمرين في السوق الروسية، كذلك استقر سعر صرف العملة الروسية أمام العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 13:22 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.54% إلى 3174.48 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.50% إلى 1049.11 نقطة.

وشهدت بورصة موسكو ارتفاعا يوم الجمعة الماضي، وأنهى مؤشرها الرئيسي MICEX تداولات الأسبوع الماضي عند 3157.33 نقطة.

وفي سوق العملات شهدت العملة الروسية استقرارا نوعا ما، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 4 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 95.36 روبل.

فيما انخفض سعر صرف العملة الصينية اليوان بواقع كوبيتكين إلى 13.038 روبل، وجاء ذلك خلافا لليورو الذي صعد بواقع 21 كوبيكا إلى 103.21 روبل.

المصدر: RT