وزيرا التجارة الأمريكية والصيني يدعمان تعزيز التجارة بين البلدين

عبرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو، اليوم الاثنين، عن دعمهما لتحسين أحوال التجارة بين البلدين.

وقالت ريموندو، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين: "الجانبان يعملان على تبادل جديد للمعلومات من أجل مشاركة أكثر اتساقا"، وأضافت "من المهم أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة. أعتقد أننا نستطيع إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين".

من جهته أبلغ وزير التجارة الصيني نظيرته الأمريكية بأن بلاده مستعدة للتعاون من أجل "تعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة لتعاون أعمق بين الشركات الأمريكية والصينية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين".

وبدأت الوزير الأمريكية بزيارة إلى الصين وسط جهود الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع الصين وتهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن تلتقي ريموندو رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ومسؤولين آخرين خلال زيارتها التي تستغرق يومين إلى بكين وشنغهاي.

وتأتي زيارة ريموندو في أعقاب زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون آخرون، من بينهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في يوليو الماضي، إلى الصين في الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر: أ ب