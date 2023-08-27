استثمارات بقيمة 60 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمصنع صيني في مصر (صور)

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وضع حجر الأساس للمصنع الصيني "Cady" المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية.

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ويأتي ذلك ضمن مرحلة 6 كم توسعات المطور الصناعي "تيدا مصر" في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا.

وحضر المناسبة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشؤون المنطقة الجنوبية، وإبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومحمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، ونهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا مصر، ولي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين إفريقيا، وشي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاقتصادي البناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، والتي تتمثل في المنطقة الصناعية الصينية "تيدا مصر"، التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار.

RT

ويستهدف مصنع كادي مصر للصناعات النسيجية، تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأمريكية، ويقع المشروع المكون من 6 مباني تتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع 2023 وتنتهي قبل نهاية عام 2024، ليبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من الإنشاءات حوالي 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة و8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنويا، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي.

RT

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتفلت في يوليو الماضي بمرور 15 عاما من الشراكة والتعاون مع منطقة تيدا الصناعية، كما أن شهر مايو الماضي شهد زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار الصيني، والتي تم من خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات تجاوز 600 مليون دولار في مجالات الأجهزة الكهربائية والمنسوجات والطاقة وغيرها.المصدر: RT

RT