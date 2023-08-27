شولتس يرفض تخصيص مزيد من الأموال لمكافحة الأزمة الاقتصادية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده لن تنفق المزيد من الأموال لمحاربة المشاكل الاقتصادية حتى لا يزيد حجم ديونها.

وأشار شولتس إلى عدم وجود أموال، لدعم البزنس الوطني على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء.

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ونقلت وكالة Bloomberg عن المستشار، أن ألمانيا لن تخصص أموالا إضافية لمحاربة المشاكل الاقتصادية، لخشيتها من ازدياد حجم ديونها. وقال: "لست متأكدا من أن الاتحاد الأوروبي يرى ضرورة تحمل ألمانيا لالتزامات أكثر".

وشدد على أن ألمانيا زادت ديونها بمئات المليارات من اليورو في السنوات الأخيرة، وخصصت أموالا لمكافحة الوباء وللتصدي لارتفاع أسعار الطاقة.

وأعرب شولتس عن عدم رضاه عن النمو الاقتصادي الحالي في البلاد"، ونوه بأن مشاكل ألمانيا تتعلق بضعف الاقتصاد العالمي ككل على خلفية اعتماد البلاد على التصدير. وحث المستشار على عدم تشويه سمعة ألمانيا كمكان جيد لممارسة البزنس والاستثمار.

ومن المعروف، أن الخبراء في الغرب أعربوا في هذا العام مرات عديدة عن قلقهم بشأن الحالة الاقتصادية لألمانيا. وذكرت بلومبرغ في مايو الماضي، أن مرونة الاقتصاد الألماني تتعثر بعد عقود من كونها القوة الاقتصادية لأوروبا.

المصدر: rbc