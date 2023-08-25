تونس تعلق على فرصة انضمامها إلى "مجموعة بريكس" وتكشف عن الفضاء الطبيعي لتجارتها

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، ردا على سؤال بخصوص موقف بلاده من الانضمام إلى "مجموعة بريكس"، إن تونس منفتحة على كل الفرص التي تمكن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو.

وأضاف سمير سعيد في تصريح لإذاعة "موزاييك" خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الذي عقد بمدينة الحمامات يوم الجمعة 25 أغسطس: "فضاؤنا الطبيعي هو الفضاء الإفريقي والعربي والأوروبي باعتبار أن ثلثي مبادلاتنا التجارية معهم".

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وأردف بالقول: "نحن منفتحون على "بريكس" لكن حجم التعامل معهم حاليا متواضع بدليل أن حجم الميزان التجاري مع الصين سلبي جدا"، مشيرا إلى أن الصين هي فضاء بنسبة 70% من المجموعة.

وتابع الوزير التونسي قائلا: "نحن مبدئيا منفتحون على الحوار وفي الوقت المناسب سندخله بصفة جدية".

وفي شهر أبريل 2023، أكد المتحدث باسم مسار "25 يوليو"، محمود بن مبروك، أن تونس لن تواصل مساعي الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وستتجه إلى مجموعة "بريكس" وتنضم إليها للحصول على التمويل اللازم.

وأكد بن مبروك أن تصريحاته ليس تحليلا سياسيا بل هي معطيات حقيقية مبنية على مفاوضات واتصالات.

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وأعلنت مجموعة "بريكس" خلال القمة التي استضافتها مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع، قبول عضوية 6 دول جديدة وهي السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، على أن تدخل عضوية هذه الدول حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ما هي مجموعة "بريكس" وكيف تأسست؟

"بريكس" هي مجموعة اقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.

وفي البداية ضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".

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وتعمل المجموعة على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب وكسر هيمنة الغرب، الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية الموحدة، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مجابهة القوة الغربية الحالية.

وتشكل مساحة دول "بريكس" ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها 40% من سكان الأرض، وتضم اقتصادات صاعدة تنافس اقتصادات الغرب.

وتترأس جنوب إفريقيا المجموعة حاليا فيما ستنتقل رئاستها إلى روسيا العام المقبل.

المصدر: RT + "موزاييك"