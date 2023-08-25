قناة السويس تعلن وصول ريش عملاقة لمشروع كهربائي كبير

أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقباله 24 "ريشة" رياح تعد الأطول من نوعها التي تصل إلى مصر، تمهيدا لنقلها لرأس غارب.

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وتستخدم الريش العملاقة في محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، وذلك تنفيذا لاستراتيجية مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمجابهة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية.

يذكر أن الميناء قد استقبل خلال العام الماضي شحنة من 42 ريشة رياح لمحطة توليد الكهرباء برأس غارب، كما استقبل شحنات أخرى على مدار العام الجاري، لخدمة مشروعات الطاقة المتجددة.

المصدر: RT