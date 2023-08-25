وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث عن فرص بلاده بعد الانضمام إلى "بريكس"

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول "بريكس" يفتح آفاقا تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نموا بها.

وأشار إلى أن الانضمام إلى المجموعة يخلق فرصا اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولا ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول بريكس وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.

وقال الوزير في تصريحات له بهذه المناسبة : "تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دوليا ومرونة سلاسل التوريد العالمية".

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وأوضح أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة من خلال تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلا عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية ويفتح ممرات تجارية وفرصا استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأعلنت مجموعة "بريكس" أمس الخميس، أنها دعت 6 دول وهي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها، وأن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

واستضافت مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع قمة مجموعة "بريكس"، حيث بحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام