ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من المخاوف الاقتصادية حيال الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.46% إلى 79.41 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.37% إلى 83.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم إلا أنها تتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
المصدر: RT + بلومبرغ