ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من المخاوف الاقتصادية حيال الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.46% إلى 79.41 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.37% إلى 83.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم إلا أنها تتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: RT + بلومبرغ