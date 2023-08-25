 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vx97

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من المخاوف الاقتصادية حيال الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.46% إلى 79.41 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.37% إلى 83.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم إلا أنها تتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا