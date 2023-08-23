الرئيس البرازيلي يدعو لشروط عادلة في إقراض الدول

أشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى التمييز في منح القروض للدول، مشددا على أن الدول النامية تحصل على القروض بمعدلات عالية جدا.

وجاء اقتراح الرئيس البرازيلي في كلمة عبر الفيديو بالجلسة العامة لقمة "بريكس" في جوهانسبورغ، حيث قال إن "الدول النامية تحصل على قروض بفائدة تمثل 7 أضعاف الفوائد التي تحصل عليها الدول الأخرى".

كما حمل الغرب مشكلة الانبعاثات، وقال: "مشكلة الانبعاثات تمثل مشكلة كبرى تتحملها الدول الاستعمارية سابقا، وهي مسؤولة أمام المجتمع الدولي والبشرية"، ودعا لولا دا سيلفا، الدول للالتزام باتفاقية باريس للمناخ.

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وانطلقت أمس في جنوب إفريقيا قمة "بريكس" التي ستستمر حتى الـ24 من الشهر، حيث يبحث قادة الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وينظرون في مسألة انضمام أعضاء جدد.

المصدر: RT