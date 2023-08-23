"روسآتوم" تحيي احتفالا في الضبعة بعنوان "من الأهرامات إلى النووي نبني المستقبل في مصر" (صور)

نظمت شركة "روسآتوم" الروسية القائمة على مشروع محطة الضبعة النووية في مصر احتفال القسم الهندسي في الشركة بيوم المهندس المعماري، وكرّمت الفنيين والعاملين المتميزين في المحطة.

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وأقيمت هذه الفعالية في الهواء الطلق، وشمل برنامجها مهرجانا علميا بعنوان "من الأهرامات إلى آتوم ستروي إكسبورت" (فرع روسآتوم في مصر)، ومهرجان المأكولات الروسية والمصرية، وحفلا موسيقيا، وتوزيع الجوائز على العاملين، تكريما على الإنجازات المهنية العالية والمساهمة الكبيرة في تطوير الصناعة النووية.

وابتكر ضيوف مهرجان "من الأهرامات إلى آتوم ستروي إكسبورت" هيروغليفية مصرية قديمة خاصة بهم، وقاموا ببناء منازل من مواد الحياة اليومية، ورسموا على وجوههم أشكالا تتعلق بالذرة وأخرى بمصر، وقاموا بالرسم على خوذ العاملين في البناء بأسلوبهم الخاص، وتعرفوا على الاكتشافات العلمية، ونظموا رحلة افتراضية عبر المحطات النووية التي بنتها وتبنيها روسيا حول العالم.

وفي هذا الصدد علق أليكسي كونونينكو نائب مدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" مدير مشروع بناء محطة الضبعة قائلا: "أود أن أشير إلى الامكانات التي يتمتع بها فريقنا متعدد الجنسيات وكذلك استجابة الزملاء من مختلف البلدان. هنا لابد من الاشارة إلى حقيقة أن مثل هذه الأحداث تساعدنا التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل والغوص في ثقافات بلداننا، في حين ستتاح الفرصة أمام زملائنا المصريين تذوق الفطائر الروسية الحقيقية".

في حين ألقى الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية بالهيئة المصرية للطاقة النووية، كلمة أمام الحضور حيث نوه قائلا: "أحيي جميع المشاركين في المهرجان، ليس فقط العاملين في المشروع، ولكن أيضًا أفراد أسرهم الذين يدعمون أقاربهم وأصدقائهم العاملين على الأراضي المصرية. أهنئ جميع المشاركين في هذا العيد وكل أولئك الذين يبذلون كل يوم الجهود لصالح تنفيذ مشروع بناء المحطة. الهدف من مشروعنا ليس فقط توليد الكهرباء في المستقبل، بل إنها قصة كاملة سوف تستمر لعقود ويكتبها أكثر من جيل. أود أن أعرب عن امتناني لقيادة الهيئة المصرية للطاقة النووية وشركة "آتوم ستروي إكسبورت" على الدعم والجهود المبذولة لتحقيق كل نجاح مشترك في مشروع بناء محطة الضبعة النووية".

يشار إلى إنه حضر الاحتفال أكثر من ألف من العاملين في المشروع وأفراد أسرهم. وهذا أول حدث كبير يتم تنظيمه بالاشتراك مع الجانب المصري.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

ومحطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة الكهرذرية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد 300 كم شمال غربي القاهرة.

وستضم المحطة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT