التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تسجل 8 تريليونات درهم في نصف عام

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات عبر نظام التحويلات المالية UAEFTS لأكثر من 8 تريليونات درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2023 وفقا لبيانات المركزي الإماراتي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت قيمتها 8.01 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33.3% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.01 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 5.07 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2.938 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 94.94 مليار درهم خلال الستة أشهر، وشملت94.91 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و34.08 مليون درهم بالعملات المعدنية.

المصدر: وام