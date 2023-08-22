انخفاض أسعار النفط قبل صدور بيانات أمريكية

انخفضت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 12:04 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.02% إلى 80.70 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 84.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء التراجع قبيل صدور بيانات حول مخزونات الخام الأمريكية، حيث من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي اليوم تقريراته حول هذه المخزونات في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + بلومبرغ