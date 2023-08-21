شركة تركية تضخ أموالها في مشروع للطاقة في البحرين

أعلنت إدارة شركة GETAS Group التركية اليوم الاثنين أنها ستستثمر بمحطة للطاقة الشمسية في البحرين بقيمة 60 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أيكوت أردوغان، إن محطة الطاقة الشمسية في البحرين ستكون بقدرة طاقة تصل إلى 72 ميغاواط، وأضاف: "لكن يمكن زيادة هذه القدرة إلى 200 ميغاواط في المرحلة المقبلة".

وأردف: "ألواح الطاقة الشمسية سيتم تركيبها على أسطح مواقف السيارات في حرم جامعة البحرين ومركز الدانة للمعارض وعلى أرض حرم جامعة البحرين، وعلى أسطح المعارض الأخرى".

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ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركته ستستورد الألواح الشمسية من شركة تايوانية شريكة لشركة GETAS Group التركية.

وأشار إلى أن المهندسين الأتراك هم الذين سيشرفون على تنفيذ المشروع بالكامل، وأنه سيتم الاستعانة باليد العاملة المحلية في البحرين أيضا.

وأضاف أردوغان أن تنفيذ المشروع سيبدأ في نوفمبر المقبل، وأن المشروع سيكون جاهزا خلال مدة أقصاها 18 شهرا.

المصدر: الأناضول