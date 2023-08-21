دولتان عربيتان تتصدران قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قائمة الدول الأعلى استثمارا في البلاد خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.

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وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرغ 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرا الكويت 282.2 مليون دولار.



وإجمالا سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013/2014.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018/2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019/2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

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ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.

المصدر: اليوم السابع