 
مباشر

الهند بصدد حظر تصدير المعادن النادرة

مال وأعمال

الهند بصدد حظر تصدير المعادن النادرة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw2z

ذكرت صحيفة Business Standard أن حكومة الهند تبحث حظر تصدير الليثيوم والبريليوم والنيوبيوم والتنتالوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من هذه المعادن الهامة.

إقرأ المزيد
الهند تطلق بنجاح سبعة أقمار صناعية لسنغافورة إلى الفضاء
الهند تطلق بنجاح سبعة أقمار صناعية لسنغافورة إلى الفضاء

وقال مصدر في الحكومة: "تخطط الحكومة لحظر تصدير هذه المعادن بسبب أهميتها لقطاعات الطاقة ودورها في الأمن القومي وتحقيق التقدم التكنولوجي".

وصادقت الحكومة الهندية في يوليو الماضي على تعديلات على قانون الثروات الطبيعية تضبط الاستخراج التجاري لليثيوم والريليوم والتيتانيوم والنيوبيوم والتنتالوم والزركونيوم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا