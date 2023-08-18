البورصات الصينية تتلون بالأحمر بعد إعلان "إيفرغراند"

تراجعت بورصات الأسهم الصينية اليوم الجمعة وسط مخاوف من أزمة في قطاع العقارات بعد إعلان مجموعة "إيفرغراند" الصينية إفلاسها في الولايات المتحدة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 1% عند 3131.95 نقطة، كما تراجع المؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 1.72% إلى 1950 نقطة، و"سي إس آي 300" بنسبة 1.23% إلى 3784 نقطة.

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وفي وقت سابق أعلنت مجموعة "إيفرغراند" الصينية العملاقة للتطوير العقاري إفلاسها، حيث تقدمت بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد.

وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.

المصدر: RT + بلومبرغ