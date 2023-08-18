Buttle UK: ارتفاع عدد الأطفال تحت خط الفقر بشكل كبير في بريطانيا

ارتفع عدد الأطفال تحت خط الفقر في بريطانيا ليبلغ حوالي 120 ألفا، حسب تقرير Buttle UK السنوي.

وقد أجريت الدراسة في الفترة من 18 أبريل إلى 9 مايو بين 1.2 ألف عامل اجتماعي يعملون مع حوالي 200 ألف طفل بريطاني يعيشون في ظروف فقر مختلفة.

إقرأ المزيد

وقد أفاد 60% من عينة الدراسة أنهم يعيشون تحت خط الفقر، أي حوالي 120 ألف طفل، وقد نما هذا الرقم بنسبة 15% مقارنة بتقرير نشر العام الماضي. وفي عام 2021 كان هذا الرقم 36% فقط. كذلك فإن بين العائلات التي تتلقى المساعدة هذا العام، 57% لا يستطيعون شراء ما يكفي من الطعام، و58% لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء، و63% لا يملكون أثاثا أساسيا مثل الأسرة والأجهزة المنزلية، وفقا للتقرير.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة Buttle UK بأن نتائج التقرير "تظهر التأثير الكارثي للوباء وأزمة تكلفة المعيشة" في المملكة المتحدة. ووفقا له، فإن زيادة عدد الأطفال والشباب الذين يعيشون في فقر مقلق للغاية.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد ذكرت، الاثنين الماضي، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المملكة المتحدة ارتفعت بأكثر من 30% خلال عامين، وسط ارتفاع قياسي في تكلفة المعيشة في البلاد.

المصدر: Buttle UK