جدة تحتفل في عيدها الـ90 بطريقة "شبابية" غير متوقعة في بريطانيا (صور)

احتفلت الجدة هيلاري أوكسلي الجريئة بعيد ميلادها التسعين بطريقة غير متوقعة، حيث قفزت بالمظلة عن ارتفاع 12000 قدم.

وهذا الاحتفال جاء كهدية عيد ميلاد مفاجئة من قبل عائلتها، حيث انضمت إليها أيضا اثنتان من حفيداتها.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تقفز فيها الجدة هيلاري أوكسلي بالمظلة، إذ أن المرة الأولى كانت قبل عقد من الزمان للاحتفال بعيد ميلادها الثمانين.

وعلقت أوكسلي ممازحة: "التجربة جميلة..في بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك..لقد كان رائعا للغاية..أنا سعيدة للغاية"، لافتة إلى أنها لم تكن تتوقع أنها ستقوم بذلك بعد 10 سنوات من قفزها للمرة الأولى احتفالا بعيدها الـ80.

Freefalling Hilary Oxley Image Chelsea Tooley Headcorn SWNS

Hilary with instructor after skydive ( Image: Skydive headcorn / SWNS)

المصدر: "الميرور"