بوتين: سأبحث مع لوكاشينكو إطلاق خط للقطارات السريعة بين موسكو ومينسك

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه سيبحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إطلاق سكة للقطارات السريعة بين موسكو ومينسك، ضمن خطة تطوير السكك الحديدية والمواصلات في روسيا.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال مراسم افتتاح خط قطارات جديد في العاصمة موسكو اليوم الخميس.

كما اقترح بوتين على المسؤولين بمدّ سكة حديد للقطارات السريعة من موسكو إلى مدينة آدلر السياحية في إقليم كراسنودار جنوب البلاد، والمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه القطارات ستختصر على المواطنين وقت السفر للاستجمام إلى منتجعات جنوب روسيا على البحر الأسود.

كما دعا إلى دراسة ربط جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الروسيتين الجديدتين بخط موسكو - آدلر.

ودشن بوتين اليوم خط "أم تس دي 3" للقطارات الذي يبلغ طوله 85 كم ويضم 38 محطة جديدة ويربط مدينتي زيلينوغراد غرب موسكو ورامنسكي شرقها.

وجاء إطلاق خط "أم تس دي 3" بعد تدشين خطي "أم تس دي 1 و2"، استمرارا لتطوير شبكة القطارات ومترو الأنفاق في موسكو ومقاطعتها، والتي تضاعف طولها وطاقتها خلال عشر سنوات، فيما تنتظر العاصمة ومقاطعتها إطلاق "أم تس دي 4" حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: RT