روسيا.. عقود بمئات ملايين الدولارات في منتدى "الجيش-2023"

وقعت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية للصناعات الدفاعية عقودا لتصدير الأسلحة بقيمة 600 مليون دولار في اليوم الثالث من منتدى "الجيش-2023" في ضواحي موسكو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ميخييف: "نظمت الشركة برنامجا تجاريا مفعما على هامش "المنتدى"، حيث عرضنا أكثر من 350 نموذجا من الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج على وفود أكثر من 30 دولة".

وأضاف: أبرمنا عددا من عقود التصدير بقيمة حوالي 600 مليون دولار، وناقشنا مع الشركاء تطوير التعاون العسكري التقني، والرؤى المشتركة لمشاريع الشراكة الصناعية".

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وتابع: تمكن المصدّرون الروس خلال منتدى "الجيش-2023" من التوصل إلى اتفاقيات حول الإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف والمدرعات والصواريخ الموجهة على أراضي الدول الشريكة، وتزويدها بأجهزة ومعدات تنسجم مع منظوماتها.

وينعقد المنتدى في مدينة كوبينكا بين 14 و20 أغسطس الجاري، وسيشهد عرض عدد كبير من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 260 فعالية تشمل تطوير الصناعات الدفاعية، ومجالات التعاون العسكري.

المصدر: نوفوستي