البنوك الروسية الكبرى تتحرك بعد رفع المركزي الفائدة الأساس

قررت البنوك الروسية الكبرى رفع الفائدة على الودائع بعد قرار البنك المركزي مؤخرا زيادة الفائدة الرئيسية من 8.5% إلى 12%.

وأعلن "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة على الودائع، وقبل ذلك أعلنت بنوك روسية على رأسها "في تي بي" و"ألفا بانك" و"بوتشتا بانك" عن قرار مماثل.

وزاد "سبيربنك" معدل الفائدة في أحد منتجاته المصرفية إلى مستوى قياسي بلغ 12% سنويا بشرط إداع الأموال لمدة 3 سنوات على الأقل.

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وقبل يومين، قرر المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا، في خطوة تهدف لدعم العملة الروسية.

وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث توقع المحللون الذين استطلعتهم وكالة "نوفوستي" رفع المؤشر بواقع 1.5% - 2%، ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار الروبل.

المصدر: RT